Başkan Şahin: "870 firma ile yıllık 3 milyon ton mermeri 114 ülkeye ihraç ediyoruz"

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin mermerin başkenti olduğunu ve toplamda 870 firma ile yıllık 3 milyon ton mermerin 114 ülkeye ihraç edildiğini kaydederek, “İscehisar’ımızın geleceğine yön verecek projelerimizi hayata geçirmek adına büyük hamleler yapacağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’la Birlikte İlk Ziyaretini Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine gerçekleştirdi. Uysal ve Enginyurt ile birlikte Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine gelerek Başkan Şahin’i makamında ziyaret etti.

Uysal ve Enginyurt’un ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, ilçenin mermerin başkenti olduğuna vurgu yaparak, irili ufaklı 870 firmada yıllık 3 milyon ton mermer üretilerek dünyanın 114 ülkesine ihraç edildiğinin altını çizdi. Başkan Şahin, “Belediyecilik anlamında da ilçenin hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. İscehisar’ımızın geleceğine yön verecek projelerimizi hayata geçirmek adına büyük hamleler yapacağız. Bugüne kadar sağlamış olduğunuz destek ve ilk ziyaretinizi ilçemize gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm Türkiye’yi karış karış gezeceğiz”

Başkan Şahin’e verdikleri söz gereği ilk ziyaretlerini İscehisar’a gerçekleştirdiklerini söyleyen Enginyurt ise İscehisar’da bulunmaktan ve gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Enginyurt, “Tüm Türkiye’yi karış karış gezeceğiz. Demokrasinin merkezi 75 yıllık çınar DP’ye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapacağımız çalışmalar ile İscehisar’ın hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız. Misafirperverlikleri dolayısıyla Belediye Başkanımız Ahmet Şahin’e teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah birliğimizi büyüterek devam ettirsin inşallah” dedi.

Başkan Şahin günün anısına konuklarına hediye takdim eti.