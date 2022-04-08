Başkan Öztekin, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Kağıthane’de şehit yakınları ve gaziler belediye ve kaymakamlığın birlikte düzenlediği iftar programında buluştu.

Kağıthane Belediyesi ve Kaymakamlık şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi. Nurtepe Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen iftar programına 500’e yakın davetli katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualar eşliğinde devam ederken ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Programın ev sahipliğini yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuşmasında, ’’Kuran-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek ayda bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Allah ayetinde bizlere; şehitlerin ölmediğini, yaşadıklarını, bizim bunu hissedemeyeceğimizi, anlayamayacağımızı, Allah katında onların rızıklandırıldıklarını bildiriyor. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Sizler için ne yapsak, hangi hizmeti üretsek; hakkınızı ödeyemeyiz. Vatanları için canlarını feda etmiş, peygamberlik makamından sonraki en yüksek mertebeye ulaşmış şehitlerimizi bu akşam vesilesiyle bir kez daha hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum’’ dedi.