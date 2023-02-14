Başkan Öztekin deprem bölgesinde

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye’de depremzedelerle bir araya geldi.

Afet alanlarında incelemelerde bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görüştüğü afetzedelerin ihtiyaçlarını dinleyerek, acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında talimat verdi. Başkan Öztekin, "Memleketimize çok geçmiş olsun. Birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz. Acımız büyük, hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Biz de Kâğıthane Belediyesi olarak depremzedelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi bugüne kadar 75 tır yardım malzemesi, 44 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 500 AFAD gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu.