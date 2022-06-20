Başkan Öztekin, Bakan Kurum ile Kağıthane’deki projelerini değerlendirdi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek Kağıthane’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumuna ve çevre-şehircilik projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İLBANK Ataşehir Bölge Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İstişare toplantısında kentsel dönüşüm, park ve yeşil alanlar, altyapı ve geri dönüşüm hizmetleri konuşuldu. Kağıthane Belediyesi’nde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bu alandaki çalışmalar hız kazandı. Kağıthane’de riskli olduğu tespit edilen binin üzerinde konut, 5 okul, cami ve yurtlar yeni baştan inşa ediliyor. İlçede yapı stokunun yüzde 60’ı yenilendi.

Afetlere karşı tüm tedbirler alındı

Kağıthane Belediyesi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Afet anı ve sonrasında haberleşme ve müdahale konularında önemli görevler üstlenecek olan merkezden, 90 ayrı nokta 400 kamerayla anbean izlenebilecek. Okul ve iş yerlerinde afet bilinci ve ilk yardım eğitimleri düzenlendi. Afet toplanma alanlarının sayısı 99’dan 175’e çıkarıldı. Toplanma alanlarına karekodlu okuma sistemi getirildi. İlçede düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştirilmeye devam ediyor.

25 bin ağaç dikildi

Kağıthane Belediyesi son 3 yılda 25 bin ağaç dikimi yaptı. Ihlamur, süs kirazı, zakkum, süs eriği, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi bitki türlerinden oluşan ağaçlar dikildiği bölgenin çehresi ve havası değişti. Şehirdeki parkların tamamı yenilenirken, mevcutlara yenileri eklendi. İlçeye 20 bin metrekarelik botanik bir meydan ve yeni millet bahçeleri kazandırıldı.

Altyapı baştan sona yenilendi

İlçeye birçok tematik cadde kazandırılırken, yolların tamamı yenilendi. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa edilerek afet öncesi tedbirler sıklaştırıldı. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geldiğinden; hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için son 3 yılda 75 kilometrelik fiber optik kablolama yapıldı.

Yeşil koridor ve bisiklet yolu

Kağıthane Belediyesi tarafından, Cendere Vadisi üzerinde 5 kilometre uzunluğundaki alana bisiklet yolu ve ’yeşil koridor’ yapılıyor. Spor alanlarının, dinlence yerlerinin de olacağı yere farklı türde yüzlerce ağaç ve binlerce bitki dikilecek. Tarihte bilinen adıyla Sadabad bölgesine yapılan bisiklet yolu ve yeşil koridor ile şehrin içinde doğal bir tabiat alanı oluşturuluyor.

Tarihi eserler ihya ediliyor

Kağıthane Belediyesi son 3 yılda ilçedeki birçok tarihi eseri restore etti. Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi ve Sadabad Su Sarnıcı’nın restorasyonu tamamlandı. Atiye Sultan Sarayı su kemerleri ve Süvari Karakolu’nun restorasyonu devam ediyor. Tarihi Kağıthane Treni 100 yıl aradan sonra raylarla yeniden buluştu.