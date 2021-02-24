Başkan Özkan’ın hayvan sevgisi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, makam odasının balkonuna yuva yapan ve yıllardır burayı kullanan kumrunun videosunu, resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Başkan Ali Özkan, makam odasının penceresinden çektiği kumru videosunu resmî sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Özkan, paylaşımında, “Şehrimizin gerçek sahiplerini, can dostlarımızı unutmayalım. Yaşadığımız çevrenin gerçek sahipleri olan evcil ve yabani hayvanlara karşı daha duyarlı ve misafirperver olmamızda fayda var. Hem dinimizin hem insanlığımızın sorumlulukları arasında olan bu sessiz kullara karşı, herkes duyarlı olmalı. Karacabey Belediyesi başkanlık makamımızın balkonunda yıllardır ‘Şanslı’ ismindeki kumru yuva yapıyor. Her sabah arkadaşlarımız, suyu ile yemini muhakkak yeniliyorlar. Yavruları çıktığı zaman da balkonu hiç kullanmıyoruz. Böylece rahatsız olmadan kolaylıkla yavrularını büyütüyorlar; balkonumuzu şenlendiriyorlar. Ayrıca belediye binası önünde de sokak hayvanları için yem ve suyumuz ihmal edilmiyor. Belki de bu yüzden uyumak için belediye merdivenlerini kullanıyorlar. Son kez daha, bu sahipsiz canlıların da en az bizim kadar yaşam haklarının kutsal olduğunu asla unutmayalım. Lütfen onları koruyalım, farkına varalım” mesajını verdi.

Özkan’ın bu açıklaması hayvan severler tarafından beğeni ile karşılanırken, pek çok kullanıcı da beslediği kuş ve kedi köpek fotoğraflarıyla başkana destek mesajı gönderdi.