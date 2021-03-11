Başkan Özkan’dan Ankara’da önemli temaslar

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile başkente çıkarma yaptı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları projeleri değerlendirmek ve çeşitli konuları masaya yatırmak için Ankara’da bir dizi temasta bulundu. Ziyaretlerde Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Özkan’ın ilk durağı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Gerçekleşen görüşmelere istinaden Başkan Özkan, Karacabey’de ziraî alanda yürütülen projelerle ilgili görüşfikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Özkan, özellikle tıbbî ve aromatik bitkilerin ilçe genelinde ekonomik kazanç kapısı olması yönünde çalıştıklarını belirterek, bunun yanında çevre düzeni planı çalışmaları hakkında da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Ali Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüştü.