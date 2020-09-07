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Başkan Özkan, zabıtaları unutmadı
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, ZABITA HAFTASI MÜNASEBETİYLE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.
Genel 07.09.2020, 11:13
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Zabıta Haftası münasebetiyle Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.
Belediye hizmet binasında amir ve zabıtalarla bir araya gelen Başkan Ali Özkan, zabıtaların yaptıkları işin ciddi sorumlulukları olduğunun altını çizerek, teşkilata kolaylıklar diledi. Özkan, “Kamu düzeninin sağlanmasında büyük rolü olan zabıtalarımız, bizler için çok mühim. Vatandaşın sağlıklı gıdalar tüketmesi, güvenle alışveriş yapması, çevre kirliliğinin önlenmesi, hatta koronavirüs mücadelesinde önemli sorumlulukları üstlenen mesai arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
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