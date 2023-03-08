Başkan Özkan depremzede ailenin misafiri oldu, küçük kızlarının doğum gününü kutladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, depremin ardından Malatya’dan Karacabey’e gelen Fırat ailesinin küçük kızları Berra Şevval’in doğum gününü kutladı. Özkan, aileyi kaldıkları evde ziyaret ederken, Berra Şevval için pasta da götürdü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, depremin ardından ilçeye ulaşan depremzede aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Ali Özkan bu çerçevede Malatya’dan Karacabey’e gelen Fırat ailesini de ziyaret etti.

Özkan önceki gün yaptığı ziyarette, ailenin küçük kızı Berra Şevval’in 12. yaş gününü de kutladı. Başkan Özkan, Berra Şevval ile birlikte mumları üfledikten sonra, beraber pasta kesmeyi de ihmal etmedi. Aileyle sohbet eden Özkan, depremin ardından Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’a yaptığı ziyaretlerde edindiği bilgileri de paylaştı. Depremin ardından afet bölgesi için çalışmalar aralıksız sürüyor

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından afetten etkilenen aileler için Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kurulan ekip ile bir yandan deprem bölgesi için vatandaşların yardımları toplanmaya devam edilirken, bir yandan da aileler için temel gıdadan, hijyene, kıyafetten uyku setlerine kadar çeşitli başlıklarda toplanan ürünlerin tedariği sağlanmaya devam ediliyor.