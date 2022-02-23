Başkan Özgener duyurdu: Deprem konutları için ihaleye çıkıldı

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, imzalanan protokol kapsamında yapılacak deprem konutları için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Özgener ayrıca İzmir tulum peyniri için coğrafi işaret alındığını da bildirdi.

İZTO’nun şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) öncülüğünde “Birlikten İzmir Doğar” kampanyasını başlattıklarını hatırlatarak imzalanan protokol kapsamında yapılacak deprem konutları için 21 Şubat’ta ihaleye çıkıldığını kaydetti. Özgener ayrıca İzmir’in meşhur tulum peyniri ile ilgili coğrafi işaret alındığını da belirtti.

Son teklif verme süresi 7 Mart

Geçen yıl TOKİ ile ortak protokol yaptıklarını ifade eden Özgener, "Depremde vefat eden 117 vatandaş için Bayraklı Rezerv Alanı’nda konut yapacağız. 120 adet deprem konutunun yapım ihalesine, 21 Şubat tarihi itibariyle çıktık. Odamız web portalında duyurular kısmında yer alıyor. Son teklif verme süresi ise 7 Mart Pazartesi. Hedefimiz, 420 günde konutları bitirip hak sahiplerine teslim etmek" dedi.

İzmir tulum peynirine coğrafi işaret

İZTO’nun önem verdiği projelerden birinin de İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünlerinin coğrafi işaret ile tescillenmesi olduğunu vurgulayan Özgener, şöyle konuştu: "Kentimize özgü ürünlerin katma değerlerini artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozu coğrafi işaret tescillerinin ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri ile birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz İzmir tulum peynirinin de coğrafi işaretini aldık. 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanımız Halil Koyuncuoğlu, Komite Başkan Yardımcımız Eray Boyacıoğlu, Meclis Üyelerimiz Muzaffer Egi ve Levent Pekimrekli ile Komite Üyemiz Serkan Özkaynak’a çalışmaları ve katkıları nedeniyle kutluyor, teşekkür ediyorum."

KGF kredileri

Toplantıda dünya, ülke ve kentteki ekonomik gündemi değerlendiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekim ayı meclis konuşmamda, KGF kredilerinde selektif kredi politikalarına yönelmenin ve yeni bir kredi hazırlanırken şirketlerin büyüklükleri, sektörleri, üretkenlikleri ile finansal sağlıklarının göz önünde bulundurulmasının gerekliliğini özellikle vurgulamıştım. Yanı sıra, KGF kredilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin önlem alınması gerektiğini de ifade ederek daha önce amaç dışı kullanılan KGF’lerle işletmelerin ölçeğini büyütmek ve yatırım yapmak yerine, döviz, altın, konut ve araç alımı yapıldığı konusuna dikkat çekmiştim. Yeni kredi paketi hazırlanırken, bu önerilerimizin değerlendirildiğini ve odamızın tarafından dile getirilen hususların yapılan düzenlemelerde yansımasını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

"Gerginlik, enerji piyasasını da olumsuz etkileyecek"

Özgener, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ile ortaya çıkan yaptırımların, son dönemde tedarik sorunları yaşayan dünya enerji piyasasını olumsuz etkileyeceğini de belitti. Enerji güvenliği kadar gıda güvenliğinin de risk altında olduğunu kaydeden Özgener, enerji gibi dünya buğday pazarında da etkin olan iki ülke arasındaki çatışmanın küresel gıda piyasalarına da olumsuz yansıması ihtimalini aktardı. Özgener, Türkiye’nin iki ülkeyle de turizm, enerji, gıda ve tarım sektörlerinde önemli ticari bağlantıları olduğuna değinerek, “Pek çok konuda iş birliği yapıyoruz. Ülkemiz açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Az önce değindiğim öngörüler kapsamında gerekli aksiyonların ve tedbirlerin alınması, bu sürecin en az hasarla atlatılmasında belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verdi.