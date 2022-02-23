banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

Başkan Özgener duyurdu: Deprem konutları için ihaleye çıkıldı

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, imzalanan protokol kapsamında yapılacak deprem konutları için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Özgener ayrıca İzmir tulum peyniri için coğrafi işaret alındığını da bildirdi.

Genel 23.02.2022, 19:39
Başkan Özgener duyurdu: Deprem konutları için ihaleye çıkıldı

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, imzalanan protokol kapsamında yapılacak deprem konutları için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Özgener ayrıca İzmir tulum peyniri için coğrafi işaret alındığını da bildirdi.

İZTO’nun şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) öncülüğünde “Birlikten İzmir Doğar” kampanyasını başlattıklarını hatırlatarak imzalanan protokol kapsamında yapılacak deprem konutları için 21 Şubat’ta ihaleye çıkıldığını kaydetti. Özgener ayrıca İzmir’in meşhur tulum peyniri ile ilgili coğrafi işaret alındığını da belirtti.

Son teklif verme süresi 7 Mart

Geçen yıl TOKİ ile ortak protokol yaptıklarını ifade eden Özgener, "Depremde vefat eden 117 vatandaş için Bayraklı Rezerv Alanı’nda konut yapacağız. 120 adet deprem konutunun yapım ihalesine, 21 Şubat tarihi itibariyle çıktık. Odamız web portalında duyurular kısmında yer alıyor. Son teklif verme süresi ise 7 Mart Pazartesi. Hedefimiz, 420 günde konutları bitirip hak sahiplerine teslim etmek" dedi.

İzmir tulum peynirine coğrafi işaret

İZTO’nun önem verdiği projelerden birinin de İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünlerinin coğrafi işaret ile tescillenmesi olduğunu vurgulayan Özgener, şöyle konuştu: "Kentimize özgü ürünlerin katma değerlerini artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozu coğrafi işaret tescillerinin ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri ile birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz İzmir tulum peynirinin de coğrafi işaretini aldık. 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanımız Halil Koyuncuoğlu, Komite Başkan Yardımcımız Eray Boyacıoğlu, Meclis Üyelerimiz Muzaffer Egi ve Levent Pekimrekli ile Komite Üyemiz Serkan Özkaynak’a çalışmaları ve katkıları nedeniyle kutluyor, teşekkür ediyorum."

KGF kredileri

Toplantıda dünya, ülke ve kentteki ekonomik gündemi değerlendiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekim ayı meclis konuşmamda, KGF kredilerinde selektif kredi politikalarına yönelmenin ve yeni bir kredi hazırlanırken şirketlerin büyüklükleri, sektörleri, üretkenlikleri ile finansal sağlıklarının göz önünde bulundurulmasının gerekliliğini özellikle vurgulamıştım. Yanı sıra, KGF kredilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin önlem alınması gerektiğini de ifade ederek daha önce amaç dışı kullanılan KGF’lerle işletmelerin ölçeğini büyütmek ve yatırım yapmak yerine, döviz, altın, konut ve araç alımı yapıldığı konusuna dikkat çekmiştim. Yeni kredi paketi hazırlanırken, bu önerilerimizin değerlendirildiğini ve odamızın tarafından dile getirilen hususların yapılan düzenlemelerde yansımasını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

"Gerginlik, enerji piyasasını da olumsuz etkileyecek"

Özgener, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ile ortaya çıkan yaptırımların, son dönemde tedarik sorunları yaşayan dünya enerji piyasasını olumsuz etkileyeceğini de belitti. Enerji güvenliği kadar gıda güvenliğinin de risk altında olduğunu kaydeden Özgener, enerji gibi dünya buğday pazarında da etkin olan iki ülke arasındaki çatışmanın küresel gıda piyasalarına da olumsuz yansıması ihtimalini aktardı. Özgener, Türkiye’nin iki ülkeyle de turizm, enerji, gıda ve tarım sektörlerinde önemli ticari bağlantıları olduğuna değinerek, “Pek çok konuda iş birliği yapıyoruz. Ülkemiz açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Az önce değindiğim öngörüler kapsamında gerekli aksiyonların ve tedbirlerin alınması, bu sürecin en az hasarla atlatılmasında belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15