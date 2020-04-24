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Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI AVNİ ÖRKİ, ŞEHİT POLİS VE ASKERLERİN ÇOCUKLARINI ZİYARET EDİP ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTI. BAŞKAN ÖRKİ, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PATLAMADA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ RAGIP AS’IN KIZI ŞEVVAL İREM’İN 14. DOĞUM GÜNÜNDE PASTA SÜRPRİZİ YAPTI.

Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI AVNİ ÖRKİ, ŞEHİT POLİS VE ASKERLERİN ÇOCUKLARINI ZİYARET EDİP ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTI. BAŞKAN ÖRKİ, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PATLAMADA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ RAGIP AS’IN KIZI ŞEVVAL İREM’İN 14. DOĞUM GÜNÜNDE PASTA SÜRPRİZİ YAPTI.

24 Nisan 2020 Cuma 11:31
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Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret edip şehitlerin emanetine sahip çıktı. Başkan Örki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As’ın kızı Şevval İrem’in 14. doğum gününde pasta sürprizi yaptı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Süslenen tırlarla gün boyu 23 Nisan coşkusu Pamukkale’de sürerken, vatandaşlar balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. Başkan Örki ise şehitlerin emanetleri ile Evde Kal Pamukkale yarışmalarında birinci olan çocukları ziyaret etti.

Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Pamukkaleliler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutulmaz kıldı. İlçede 61 mahallenin tamamına giderek çocuklar ile vatandaşlara bayram coşkusunu doyasıya yaşatan Pamukkale Belediyesinin bu etkinliğine çocuklar aileleri ile balkonlar ve pencerelere çıkarak eşlik etti. İlçe genelinde tüm mahallelerde çocuk şarkıları ve marşlar bu 23 Nisan’ı farklı yaşattı. Başkan Örki’de konvoya katılarak çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan’da şehitlerin emanetlerini unutulmadı

Başkan Örki, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda örnek bir davranış sergiledi. Şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret eden Başkan Örki, şehitlerimizin emanetine sahip çıktı. 2008 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As’ın kızı Şevval İrem’in doğum günü idi. Başkan Örki, Şevval İrem’i evinde ziyaret ederek hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı hem de doğum gününü kutladı. Karşısında Başkan Örki’yi gören Şevval İrem’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İrem’in 14. doğum günü için hazırlanan pasta da kesildi. Başkan Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sıdkı Kara’nın kızı Zeynep Kara’yı ve annesini ziyaret etti. Zeynep’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlayan Başkan Örki, hazırlanan özel pastayı da şehidimizin emanetine verdi.

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