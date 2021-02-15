Başkan Murat Aydın korona virüs aşısı oldu

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı, Beykoz Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelerek Sinovac aşısını yaptırdı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a, yeni tip korona virüse karşı Sinovac aşısının ilk dozu Beykoz Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde yapıldı. Başkan Aydın, aşı sonrası iğneyi yapan sağlık çalışanına teşekkür ederek, personellerle sohbet etti.

“Aşı olsak dahi kurallara riayet etmeliyiz”

Aşı olduktan sonra konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere müteşekkirim. Korona virüse karşı aşı bulundu. Yerli aşı da kısa süre sonra gelecek. Bizde aşımızı yaptırdık. Aşıyı yapan arkadaşımızın eline sağlık, hiç hissetmedim. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Ayrıca aşı olsak dahi kurallara riayet etmek durumundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulamalıyız. Bu işin şakası yok. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.