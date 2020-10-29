Başkan Köse ve Kaymakam Sırmalı patlama yaşanan binada incelemelerde bulundu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki gün Mamak Kutlu Mahallesi’nde zemin katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu hasar gören 6 katlı binada incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mamak Kutlu Mahallesi 464. Sokak’ta önceki gün saat 05.30 sıralarında 6 katlı binada apartmanın giriş katındaki 7 numaralı dairede oturan Cihan Kuru adlı vatandaşın evinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayın hemen ardından Mamak Belediyesi ekipleri seferber oldu. Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri hafif yaralı vatandaşları ayakta tedavi etti, belediyeye ait çay ve çorba araçları da patlamadan dolayı sokaktaki bina sakinlerine ikramlarda bulundu. Mamak Belediyesi Fen İşleri, İmar Müdürlüğü ekipleri hasar gören binada incelemelerde bulundu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de çevredeki enkazları temizledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da patlamanın yaşandığı mahalleyi ziyaret etti. Olayda biri ağır olmak üzere 3 vatandaşın yaralandığını belirten Başkan Köse, “İnşallah olayda yaralanan tüm vatandaşlarımız sağlığına en yakın zamanda kavuşur. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, böyle bir olayı tekrar yaşamamamızı temenni ediyorum. Belediye olarak, bu üzücü olayda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

Mamak Kaymakamı Sırmalı da, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.