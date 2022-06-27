Başkan Köken gençlerle bir araya geldi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü”nde Bağımsızlık Köyü’nde Liman Ayık Yaşam Derneği’nde tedavi gören bağımlı bireylerle bir araya geldi.

Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olan Bağımsızlık Köyü’nde, bağımlı bireylerle sohbet eden Başkan Deniz Köken, terapi bahçesinde ekim yapıp, seramik atölyesine katılıp, manej alanında at bindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen Bağımsızlık Köyü, madde bağımlılarına umut olmaya devam ediyor. Kemerburgaz’da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan Bağımsızlık Köyü’nde 116 bağımlıya 341 kez atölye faaliyeti hizmeti verildi. 2021-2022 yılları arasında ise üç bireysel bir grup terapisi olmak üzere 184 kişi Bağımsızlık Köyü Bireysel ve Grup Terapi Hizmetinden faydalandı. İlaçsız, ücretsiz yatılı rehabilitasyon hizmeti veren Liman Ayık Yaşam Derneği’ne de kapılarını açan Bağımsızlık Köyü’nde 210 kişiye terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler verildi. Ayrıca bağımlıların ihtiyaçlarına yönelik rehabilitasyon faaliyetlerinin dışında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istihdam, sosyal market, giyim ve eşya desteği gibi ihtiyaçlarına yönelik hizmetler de verilmeye devam ediliyor.