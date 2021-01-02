Başkan, kısıtlamada sokakta aç kalan hayvanları besledi

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkan Ufuk Cömez sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanları elleriyle besledi.

Ak Parti Osmangazi ilçe Başkanı Ufuk Cömez, kısıtlama günlerinde boş kalan sokaklardaki can dostlarını unutmadı. Yanına kedi, köpek ve kuş yemlerini alan Cömez, sokak sokak gezerek hayvanları besledi. Bilhassa kısıtlama günlerinde boş kalan sokakların sessiz sakinleri olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen Ufuk Cömez, poşetler halinde yanına aldığı havyan mamaları ve kuş yemleriyle Bursa sokaklarını dolaştı. Osmangazi’nin tarihîi sokaklarında dolaşan Cömez, önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanına giderek buradaki güvercinlere yem attı. Meydanların boş kalmasıyla birlikte beslenmekte zorlanan güvercinler Cömez’in etrafını sardı.

Meydanda güvercinleri besledikten sonra sokak aralarında dolaşan Ufuk Cömez, burada gördüğü kedi ve köpeklere yanında getirdiği mamalardan verdi. “Onlar bizim dilsiz dostlarımız” diyerek sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Cömez, “İnsanoğlu bu dünyayı can dostlarıyla paylaşıyor. Onlar bizim sessiz dostlarımız. Onları unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında onlar yemek bulmakta ve beslenmekte zorlanıyorlar. Ben de bu hafta sonu iki günümden birkaç saati onlarla paylaşmak istedim” dedi.