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Başkan Keskin: "BEBKA’dan proje sunmadan destek alınmaz"

ŞÜKRÜ KESKİN

Genel 10.09.2020, 18:26
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Başkan Keskin: "BEBKA’dan proje sunmadan destek alınmaz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in "BEBKA’dan destek alamıyoruz" şeklindeki iddialarını değerlendiren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, “Proje yapılırsa mali destek alınıyor. Hiç bir proje yapılmadan belirtilen eksikler giderilmeden mali destek almamız mümkün değildir. Bilecik ve ilçelerimiz adına yapılan ne kadar proje varsa biz bunun arkasındayız” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı, BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Keskin, “Ben Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak BEBKA Kalkınma Ajansı’nın yönetim kurulundayım. BEBKA, Türkiye’de 2010 yılında kurulmuş mali destek projeli, devlet tarafından kurulan ajanstır. Bilecik ili ve ilçeleri adına yönetim kurulu olarak Valimiz, Ticaret Odası, Belediyemiz, İl Genel Meclis Başkanımızla birlikte 4 kişiyle ilimizi BEBKA’da temsil ediyoruz. 2018’den bu tarafa bizim dönemimizde birçok proje onaylanarak geçmiştir. İlimiz ve ilçelerimiz adına mücadele etmeye devam ediyoruz. Yapılan projelerde de mali desteklerimizi alıyoruz. Bu konuda proje yapılırsa mali destek alınıyor. Hiç bir proje yapılmadan mali destek almamız mümkün değildir” diye konuştu.

Başkan Keskin açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Burada en güzel şey projelerimiz değerlendiriliyor, istişare yapılıyor. Geçen mali desteklerin ödemeleri yapılıyor. Bugüne kadar Bursa Eskişehir Bilecik illeri için yaptığımız toplantılarda bazı projelerin geçtiği bazılarının ise geçmediği görülmüştür. Geçmeyen projeler eksikliklerinden dolayı geçmiyor. Düzgün projelerin ise bu zamana kadar geçmediğini görmedik. Bu konuda üç Valimiz, üç Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanlarımız ve ayrıca Bilecik İl Genel meclis Başkanı olarak yönetim kurulunda görev yapıyoruz. Bilecik ilimizin yönetim kurulu üyeleri, BEBKA Yönetim Kurulunda çoğunluk oluşturuyor. Bugüne kadar eksiği olmayan hiçbir projenin yönetim kurulu tarafından onay almadığı görülmedi. Düzgün proje üretildiğinde, Yönetim Kurulundaki hiçbir üye arkadaşımızın ’Bu bize uygun değil, biz bunu geçirmiyoruz’ deme lüksü yok. Önemli olan burada proje verilmesidir. Bugüne kadar Bilecik ve ilçelerimiz adına yapılan ne kadar proje varsa biz bunun arkasındayız. Düzgün projeler üreterek mali destek kapsamında Bilecik’imiz için ciddi pay almaya devam etmeyi planlıyoruz. Buradan bütün BEBKA yönetim kuruluna ve devletimize teşekkür ediyorum” dedi.

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