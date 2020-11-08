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Başkan Kassanov, Şuşa zaferini kutladı

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) GENEL BAŞKANI ZİYATDİN KASSANOV, ERMENİSTAN İŞGALİ ALTINDAKİ ŞUŞA ŞEHRİNİN KURTARILMASINI YAYIMLADIĞI MESAJLA KUTLADI.

Genel 08.11.2020, 17:30
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Başkan Kassanov, Şuşa zaferini kutladı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ermenistan işgali altındaki Şuşa şehrinin Azerbaycan tarafından kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan’a Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası’ndan destek ve kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. DATÜB Genel Başkanı Başkan Kassanov, "Allah’a şükürler olsun ki Şuşa artık özgürlüğüne kavuştu. Bizlerle yıllarca ekmeğini paylaşan kardeşlerimizle beraberiz" diyerek Şuşa zaferi için Azerbaycan’ı kutladı.

Kassanov mesajında, "Azerbaycan’ın milletimizin ve hepimizin gözü aydın olsun. Allah Türk milletini, askerlerimizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve İham Aliyev’i korusun. Karabağ Azerbaycan’dır" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Fuat Uçar da Şuşa zaferini kutlayarak, Azerbaycan vatandaşı olan Ahıska Türklerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde cephe hattında mücadele ettiğini belirtti.

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