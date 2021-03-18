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Başkan Kartoğlu: “İBB’nin hukuksuzluğuna geçit vermeyeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB yönetimi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkılmaya çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’ni ziyaret etti. İBB yönetiminin hukuksuz girişimine karşı açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, “Bilgievimiz tüm Başakşehirlilere aittir. Başakşehirli’nin hakkını sonuna kadar koruyacak, İBB yönetiminin yapmış olduğu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Genel 18.03.2021, 16:54
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Başkan Kartoğlu: “İBB’nin hukuksuzluğuna geçit vermeyeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB yönetimi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkılmaya çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’ni ziyaret etti. İBB yönetiminin hukuksuz girişimine karşı açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, “Bilgievimiz tüm Başakşehirlilere aittir. Başakşehirli’nin hakkını sonuna kadar koruyacak, İBB yönetiminin yapmış olduğu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı kırılarak içeri girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’ni ziyaret etti. İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatan Başkan Kartoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve tüm Başakşehirli’nin hakkını koruyacaklarını söyledi.

“Binlerce Başakşehirli eğitim alıyor”

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin Başakşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli’nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Şehit Savcımızın isminden rahatsız mı oldunuz?”

Terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz ismini Başakşehir’de yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bizim komşumuz, değerimiz ve kıymetlimizdir. İBB yönetimi, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımızın isminden rahatsız mı oluyor? Şehit savcımızın ismi burada yaşayacak ve kimse buna engel olamayacaktır” dedi.

Kamuya ait arsayı sattılar

İBB yönetiminin Başak Mahallesi’nde yer alan kamuya ait bir arsayı da üçüncü şahıslara sattığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Kamuya ait bir arazi nasıl satılır anlamış değilim.” şeklinde konuştu.

Başakşehirli bir vatandaş olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, tüm Başakşehirlilerin hakkını koruyacağını söyledi.
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