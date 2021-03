Başkan Gürkan’dan İnegöl’de yoğun mesâi

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, her kademeden geçmiş dönem teşkilat mensupları ile bir araya geliyor.

Başkan Davut Gürkan’ın İnegöl ilçesinde gerçekleştirdiği yoğun ziyaret programı ile AK teşkilatların Türkiye’nin ve Bursa’nın önüne konulan hedefle doğrultusundaki birlik ve beraberliğinin güzel bir örneği daha sergilendi. Davut Gürkan, beraberinde il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, ilçe yöneticileri ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte önceki dönem il Başkanı Ayhan Salman, 22 ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, geçmiş dönem İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli ve geçmiş dönem İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan’ı iş yerlerinde ziyaret etti. Gürkan, daha sonra, İnegöl ilçe teşkilatı ve Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz’ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra istişare toplantısına katılarak burada teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Gürkan, her dönemde olduğu gibi AK Parti Bursa teşkilatlarının her kademeden üyesi ile birlik ve beraberlik içerisinde Bursa ve Türkiye’nin güçlü geleceği için çalıştıklarını belirtti. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gücünü bu birlik ve beraberlikten aldığını vurgulayan Davut Gürkan, “İnegöl İlçemiz, her dönemde Bursa teşkilatlarımızın itici güçlerinden olmuştur. İnegöl teşkilatlarımız her kademeden Türkiye sevdalısı teşkilat üyemizin fedakârca çalışmaları ile ve İnegöl halkı da her dönemde partimize gösterdiği teveccühle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimizin ülkemize sunduğu vizyon ve büyük hedefler yolunda en büyük destekçilerimizden olmuştur. Yeni dönemde de hep birlikte çalışarak ülkemizin, Bursamızın ve partimizin gücüne güç katacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Toplantının ardından İnegöl Kent Müzesi’ni gezen Başkan Gürkan, daha sonra İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’la birlikte kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Huzur Mahallesi sâkini 22 yaşındaki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı engelli genç Emir Gürtürk ve ailesini evinde ziyaret ederek, hasbihal etti.