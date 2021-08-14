Başkan Güngör’den düşen uçağa ilişkin açıklama

Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgeye tüm ekiplerle intikal edildiğini, olay yerinde araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama geldi. Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda yangınlara müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bilgisini aldık. Arama kurtarma çalışmaları için çok sayıda ekibimiz bölgeye intikal etti. Uçaktaki Türk ve Rus mürettebat hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, olay yerindeki ekiplerden yaşanan kazaya ilişkin bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmek üzere bölgeye havadan ve karadan ulaşım sağladı.