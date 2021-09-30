banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Başkan Güngör: "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konaklama sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin kentteki otellere yerleştirildiğini belirterek, "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak" dedi.

Genel 30.09.2021, 11:02
Başkan Güngör: "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konaklama sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin kentteki otellere yerleştirildiğini belirterek, "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak" dedi.

Kahramanmaraş’a gelen üniversite öğrencilerinin konaklama sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında öğrenci iletişim noktaları oluşturdu. 298 üniversite öğrencisinin otellere yerleştirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, yeni yapılan yurt binası ile beraber 2 bin 74 öğrencinin yurtlarda konaklayacağını söyledi.

Konaklama ihtiyacı duyan hiç bir öğrencinin açıkta kalmadığını belirten Güngör, “Bizler de belediyeler olarak ihtiyaç duyan öğrencilerimizin konaklama imkanına katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Valilik, kredi yurtlar kurumu ve bakanlığımız iş birliğinde oluşturduğumuz kontak notalarında, ihtiyaç duyan öğrencilerimiz varsa müracaat etsin dedik. Öğrencilerimiz başvurdular ve şu ana kadar 300 civarı öğrencimizi de yerleştirdik. Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak. Belediye olarak kurumlarımızla iş birliğinde bunlara gerekli konaklama imkanı sunmuş olacağız. Aslında Kredi Yurtlar Kurumu’muzun 2 bin kişi kapasitesi olan yurdu kasım ayında hizmete açılmış olacak ve yurt sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu süre içerisinde de belediye ve diğer paydaşlarımızla bu sorunu çözüyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç duyan herkesi yerleştirdik. Kimse bu şehirde ’yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık’ diyemeyecek” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0