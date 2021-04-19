Başkan Ertuğrul Çetin’den öğrencilerin farkındalık projesine tam destek

Ankara Pursaklar’da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını atasözlerine de yansıdı.

Aralarında Pursaklar Saray Ortaokulu’nun da bulunduğu, ulusal ve uluslararası 7 farklı okulda, birlikte yürütülen eTwinning platformunda, öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek önemli bir farkındalık projesine imza attı.

Pandemi dönemi öncesi eğitim, sağlık, kültürel etkinlikler vb. pek çok alanlarda yapılan israflara dikkat çekmek, salgının küresel boyutunu kavramak ve salgında bir birey olarak sorumlulukların farkına varmak, salgın sürecinde farklı kültürleri tanımak ve farklı ülkelerdeki uygulamalardan haberdar olmak amaçlı ‘‘Covıd-19 ile anladım bazı şeyler olmasa da olur’’ eTwinning projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, artan vaka sayılarına dikkat çekme ve farkındalık oluşturmak amaçlı öğrenciler, atasözlerini pandemi dönemine uyarladı. İngilizce öğretmeni Neslihan Bakal, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şerife Çetin’in destekleri ile öğrencilerin hazırlamış oldukları farkındalık projesi, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil’in büyük beğenisini alarak Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e sunuldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından oldukça beğenilen tasarımlar, ilçe billboardlarında yerini alarak ilçe sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

‘‘Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz salgının öğrenmeye engel olmayacağını bu farkındalık projesi ile herkese göstermiş oldu’’

Gülmeye böylesine ihtiyaç duyulan şu zorlu günlerde önemli bir farkındalık projesi olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz pandemi döneminde mesafelerin ve salgının öğrenmeye engel olmayacağını bu farkındalık projesi ile herkese göstermiş oldu. Daha çok insana ulaşmak, farkındalık oluşturmak adına yapılan bu çalışma yüzlerde tebessüm bırakırken, yaptığımız hataları da anlamamıza olanak sağlıyor. Bu önemli projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.