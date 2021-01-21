Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Hayal et, projelendir, kaynak üret, uygula’’

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede yapımına başlanacak olan yeni projelerin üretilmesi için sorumlu Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren Pursaklar halkının yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı.

Pursaklar’ı daha estetik daha modern bir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, korona virüs ve karla mücadele çalışmalarının yanı sıra ilçeye değer katacak yeni projeleri değerlendirmek üzere sorumlu Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Pursaklar’da yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Çetin, hız kesmeden yeni projelere başlayacaklarını dile getirdi.

‘‘Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirme gayreti içerisindeyiz’’

İlçenin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dışarda kar ile mücadele ederken, içerde hayata geçireceğimiz projeleri ve kaynaklarını planlıyoruz. Pursaklar’ı gelecek güzel günlere gelişerek, büyüyerek ilerleyebilmesi adına yapılacak her hizmetin öncüsü olmaya da gayret gösteriyoruz. Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirme gayreti içerisindeyiz. İlçemize şu ana kadar yaptığımız ve önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle inşa etmeye, hemşerilerimizin de desteği ile devam edeceğiz” dedi.