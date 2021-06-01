banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Başkan Ercengiz’den kantin işletmecilerine gıda kolisi

Burdur Belediyesi, pandemi sürecinde iş yerleri kapalı durumda olan Kantin işletmecilerine gıda kolisi desteğinde bulundu.

Genel 01.06.2021, 14:39
Başkan Ercengiz’den kantin işletmecilerine gıda kolisi

Burdur Belediyesi, pandemi sürecinde iş yerleri kapalı durumda olan Kantin işletmecilerine gıda kolisi desteğinde bulundu.

Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada “Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen kantin işletme sahiplerine destek olmak amacıyla gıda paketlerimizi, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Orhan Aksoy’a teslim ettik. Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

Daha sonra Başkan Ercengiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nevruz Gökcüoğlu ile birlikte Küçük Sanayi Sitesinde yeniden masa servisine başlayan çay ocakları, lokantalar ve tostçuları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu