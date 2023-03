Başkan Erbaş: “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın her zaman her yerde yanındayız”

Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibini makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın her zaman her yerde yanındayız” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV görevlilerinden oluşan ekibe deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe, “Cenab-ı Hak, yapmış olduğunuz güzel hizmetleri sadaka-i cariye olarak karşınıza çıkarsın inşallah” niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın her zaman her yerde yanındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hocalarıyla her zaman, doğumundan ölümüne, sadece doğumlarda, vefatlarda değil, zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarında, afet zamanlarında da canla başla gayret eden, çalışan bir özelliğe sahip. Sizler bunun canlı şahitlerisiniz” dedi.

“Biz, milletimizin özüyüz”

Depremin, insanlık tarihinin gördüğü en büyük afetlerden olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, deprem bölgesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının arama kurtarmadan cenaze defin işlerine, manevi rehberliğe, aşçılık yapmaya kadar çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Başkan Erbaş, “Biz sadece imam, müezzin, vaiz, müftü değiliz, biz aynı zamanda milletimizin özüyüz. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak milletimizin özünde yer alan bir meslek grubuyuz. İnsanlık, sizler vesilesiyle bir kez daha bunu görmüş oldu. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bir insanı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunun belirtildiği ayet-i kerimeye değinen Başkan Erbaş, “Kaç kişiyi kurtarmış olursanız olun insanlığı kurtardınız. Bu müjde Rabbimizin müjdesidir. Diğer müjde, Peygamber Efendimizin, ‘Müminler bir beden gibidir. Bedenin bir azasında acı, rahatsızlık olduğu zaman nasıl ki bütün beden bu acıyı hissederse işte müminler de böyledir’ işte bunu hissettiniz. Gittiniz, orada ibadet aşkıyla çalıştınız. İbadet yaptınız” ifadelerini kullandı.

“Başkanlığımızın iftihar tablosu oldunuz”

Yeryüzünün var olduğu günden bu yana afetlerin olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Musibetten önce tedbir, musibetten sonra sabır ve yaraları sarmak, işte siz bunu yaptınız. Sizin varlığınız bir tedbir zaten. 2013 yılında Ordu Müftülüğümüzde böyle bir ekibin oluşturulmuş olması. Şimdi de sabır, metanet ve yaraları sarma, insanları kurtarma noktasındaki yapmanız gerekeni yaptınız. Başkanlığımızın hakikaten iftihar tablosu oldunuz. Size teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun” dedi.

Ordu arama kurtarma ekibi de Başkan Erbaş’a kabulü ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında Başkan Erbaş’a bilgiler verdi.