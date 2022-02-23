Başkan Dursun, berber ve kuaför esnafını ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ilçe genelinde faaliyet gösteren berber ve kuaförlerle bir araya geldi. Toplantıda esnafların taleplerini dinleyen Başkan Dursun, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa berber ve kuaför esnafı ile Belediye Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi ve planlanan projeleri konuklarıyla paylaştı. ‘İlçemizi halkımız ve esnafımızla birlikte yönetiyoruz’ diyerek sık sık ilçe esnafıyla bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Dursun, esnafların talep ve görüşlerini dinledi.

"Esnafımızın yanındayız"

"Güçlü esnaf, güçlü Sultangazi" anlayışını desteklediklerini belirten Başkan Dursun, esnafın yerel kalkınmayı hızlandırdığının altını çizdi. Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

“Esnaflarımızın güçlenmesi Sultangazi’nin güçlenmesi demektir. Bu yüzden sık sık onlarla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İhtiyaçları ya da talepleri varsa elimizden gelen desteği gösteriyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren tüm esnaflarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Akıllı Saha Ekibimizle, düzenli olarak esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onların istek, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Aldığımız geri dönüşlere yönelik çözümler üretiyor ve bunları hızlıca hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonra da bu toplantılarımız devam edecek. Sultangazi’yi esnafımızla ve halkımızla çok daha iyi noktalara taşıyacağız.”