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Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”
ERZURUM’UN OLUR İLÇESİNE BAĞLI OLUR BOĞAZGÖREN KÖYÜNDE ÇIKARILACAK OLAN ALTIN REZERVİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNAN OLUR BELEDİYE BAŞKANI SIDDIK DEMİRCAN, “ÜMİTLE BEKLİYORUZ” DEDİ.
Genel 01.10.2020, 13:02
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Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Olur Boğazgören köyünde çıkarılacak altın rezervi ile ilgili açıklamada bulunan Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, “Ümitle bekliyoruz” dedi.
Olur Belediye Başkanı Demircan, “İlçemiz için çok önemli nedeni ise istihdama çok katkı sağlayacak. Daha önce firma yetkilileri ziyaret ederek bu konuda iş yeri açacaklarını belirttiler. İşletme ruhsatını aldılar sabırla takip ediyoruz. İnşallah bu maden gerçekleşir ve ilçemize çok ciddi ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum, firma sahiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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