Başkan Çerçioğlu, yeni yıla vatandaşlarla birlikte Kent Meyddanı’nda girdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıla halkla birlikte Kent Meydanı’nda girdi. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda iklimi dolayısıyla kara hasret olan Aydın’da vatandaşlar yapay kar, su, ışık ve ateş gösterileri ile yeni yıla girdi.

Geçen yıl pandemi kısıtlaması dolayısıyla kutlamanın yapılmadığı Aydın Kent Meydanı bu yıl yeni yıl kutlaması yapmak isteyenlerin adeta akınına uğradı. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar gece saatler 00:00’ı gösterinceye kadar devam etti. Yılın son dakikalarında sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıla meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte girdi. Önce 10’dan geri sayan Başkan Çerçioğlu, tüm herkese mutlu yıllar dileyerek 2022 yılının barış, sevgi, mutluluk ve değişim getirmesini diledi.

Kutlamalarda; kar yağışına hasret şehirlerin başında gelen Aydın’da suni kar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Süs havuzunda oluşturulan su, ışık ve ateş gösterisi geceyi renklendirdi. Etkinlikler havai fişek gösterisi ile sona erdi.