Başkan Çalık, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul’un 10 ilçe belediye başkanının birlikte yer aldığı yayında İstanbul ve ilçelerinin depreme ne kadar hazır olduğu sorusuna yanıt aranırken, bu süreçte yerel yönetimlerin yapması gerekenler konuşuldu. Deprem gerçeğini hatırlatan Başkan Çalık “Bu sorunu belediyelerin tek başına üstlenip çözmesi mümkün değil, bina yaparak çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Bu iş siyaset ötesi düşünülmesi gereken bir durum” vurgusu yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın’ın sunduğu canlı yayına konuk oldu. Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Çalık’la birlikte İstanbul’un Avcılar, Adalar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçe belediye başkanları ile Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldı. 10 Belediye Başkanı ilçelerinin durumu hakkında konuştu. Kentsel dönüşümün bir ihtiyaç, bir zorunluluk olduğu vurgulanan yayında Başkan Çalık konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Kentsel dönüşüm bir planlama sistematiğidir. Bugün planlamayı doğru yapamadığımız için kentlerimizde kentsel dönüşüm ihtiyacı hissediliyor. Şu an bir kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıyayız. Eğer siz bu kenti doğru planlamış olsaydınız kentsel dönüşüme ihtiyaç olmayacaktı ve bu sorunu konuşmayacaktık” dedi.

" Depremin yarın olmayacağının garantisi yok"

Deprem gerçeğinin siyaset ötesi alınması gereken bir kavram olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Buradaki sorunu ilçe belediyelerimizin tek başlarına çözmesi mümkün değil, Büyükşehir Belediyesi’nin de tek başına bu işi üstlenip çözmesi aynı şekilde mümkün değil. Bina yaparak çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz” dedi. Konuşmasının devamında Toplu Konut İdaresi’nin 18 yılda yaklaşık 900 bin adet daire yapmış olduğunu hatırlatarak “ Depremin yarın olmayacağının garantisi yok dolayısıyla bu işin yasal düzenlemelerinin gerçek manada yapılması ile bu iş çözülebilecek” dedi. İmar ve Şehircilik alanında 24 kanun ve 11 adet yönetmelik olduğunu söyleyen Başkan Çalık “Beylikdüzü’nde bu iş, merkezi yönetimin alacağı bazı kritik kararlarla, çok rahatlıkla çözülebilirdi” şeklinde konuştu.

“Gürpınar’da kentsel dönüşüme başlıyoruz”

Başkan Çalık, Beylikdüzü ilçesinde yıkılması gereken bina sayısı ve şu an Beylikdüzü’nün ne durumda olduğu sorusuna yönelik verdiği cevapta, Beylikdüzü’nde ilk etapta yaklaşık 8 bin dairenin kentsel dönüşümü ile ciddi rahatlama sağlayacaklarını ifade etti. Çalık, “ Bizim yaklaşık 3 bin riskli binanın olduğu bir bölgemiz var. Gürpınar Siteler Bölgesi, Büyükşehir Belediyemizle birlikte iyi niyet protokolü imzaladık. Kiptaş ile birlikte orada kentsel dönüşüme başlıyoruz” dedi. Beylikdüzü’nün boş konut stoku hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Çalık “Beylikdüzü’nde mevcut 35 bin adet boş konut stokumuz var. Devlet buna gerçek manada bir yasal düzenleme yaparsa eğer, aynı bölge içerisinde riskli binalar ile boş konut stoku ilişkilendirilebilir. Daha sonra da devlet o alanları yeniden yapılaştırabilir” dedi.

“Anadolu Yakası, Avrupa Yakasına nispeten daha emniyetli“

İstanbul depreminin kapıda olduğunu belirten Naci Görür ise “Binalarınız çok sağlam olabilir fakat zemin yapısı hiçbir zaman küçümsenmemeli. Bugünkü kentsel dönüşümünde yanılgı budur. Sadece binayı yapmakla olmaz, yalnızca bina yapı stoku, yapıları depreme hazırlayamaz” dedi. Anadolu Yakası’nın Avrupa Yakası’na nispeten daha emniyetli olduğunu söyleyen Naci Görür yerel yönetimlere de seslenerek “Jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa Yakası’nda. Silivri’den Haliç’e kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km’lik kuşak en riskli yerler. Yerel yönetimler risk altına girmiş bu alanlardaki hazırlık çalışmalarına bir an önce başlasınlar” dedi.