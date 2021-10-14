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Başkan Çağırıcı: “Z kuşağı yok, inançlı gençlik var”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çay sohbetinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Çağırıcı, ‘Z’ kuşağı soruları üzerine, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” dedi.

Genel 14.10.2021, 11:06
Başkan Çağırıcı: “Z kuşağı yok, inançlı gençlik var”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çay sohbetinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Çağırıcı, ‘Z’ kuşağı soruları üzerine, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” dedi.

“Önceliğimiz gençliğimiz” diyerek hizmetlerde önceliği onlara veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” adlı etkinliklerde her akşam bir mahallede gençlerle bir araya geliyor. Buluşmaların son adresi Merkez Mahallesi oldu. Aile Parkı’nda akşam saatlerinde toplanan gençler, çay eşliğinde Çağırıcı’yla sohbet etti. Çağırıcı her sorularında Z kuşağı ibaresini kullanan gençleri, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” diye uyardı.

Kaykay pisti müjdesi

Çağırıcı gençlere e-spor merkezi ve kaykay pisti müjdesi verdi. Çağırıcı, “Bağcılar Meydan’da yakın zamanda kaykay başlıyor. Orada güzel bir kaykay pisti yapacağız” diye konuştu. Bu habere sevinen gençler, alkışlarla teşekkür etti. Yoğun ilgi gören programa; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da katıldı.

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