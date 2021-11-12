Başkan Bünyamin Demir, Güngören Millet Bahçesi’nde öğrencilerle fidan dikti

Güngören Belediyesi’nin yakın zamanda İstanbul’a kazandıracağı 30 bin metrekare yeşil alana sahip Millet Bahçesi Projesi’nde Başkan Bünyamin Demir ile ilçe Kaymakamı Zeyit Şener öğrencilerle birlikte fidan dikti.

İstanbul’un en küçük ve en az yeşile sahip olan ilçesi olan Güngören’de yapımı süren Millet Bahçesi Projesinde fidan dikim töreni düzenledi. Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes” kampanyasına desteğini sürdüren Güngören Belediyesi, Başkan Bünyamin Demir ile ilçe Kaymakamı Zeyit Şener’in katılımıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Demir, etkinlikte öğrencilerle fidan dikerek vatandaşların da yeşile ve yeşil alanlara daha duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Demir’den daha yeşil bir Güngören sözü

Güngören olarak, bakanlığın başlattığı milli ağaçlandırma seferberliğine küçük de olsa her yıl katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada, “İstanbul’un en küçük ve en az yeşil alana sahip olan ilçesine kazandırdığımız Millet Bahçesi Projemizin yeşil alanını da bu kampanya sayesinde hep birlikte yapmaktan çok mutluyuz. Güngören olarak, bu büyük milli ağaçlandırma seferberliğine küçük de olsa katkı vermeye devam edeceğiz. Küçük ya da büyük, her yıl bu katkıyı vermeye çalışacağız. Güngören’i güzelleştirme çabamızın önemli bir faaliyeti de ağaçlandırma çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesi 30 bin metrekare yeşil alana sahip olacak

Güngören’e yeşil alan kazandırmak için başlatılan Millet Bahçesi Projesi toplam 30 bin metrekare yeşil alana sahip olacak. 820 metrekare yürüyüş 410 metrekare bisiklet yoluna sahip olacak olan Millet Bahçesi’nde ayrıca seyir terası, çocuk oyun alanı, 600 yetişkin ağaç, millet kıraathanesi, mescit, otopark ve egzersiz gibi sosyal donatı alanları da bulunacak. Türk halkının kültürüne uygun olarak pişirme alanı da bulunacak olan Millet Bahçesi içerisinde 3 bin 850 metrekare piknik alanı da bulunuyor. Yaklaşık yüzde 80’nin tamamlanan Millet Bahçesi en kısa sürede hizmete açılacak.