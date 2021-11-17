Başkan Bozkurt, Paratriathlon’dan başarıyla dönen Özer’i tebrik etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Dünya Paratriahtlon Şampiyonası’nı 10. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Esenyurtlu Milli Paratriatlet Uğurcan Özer’i tebrik etti. Başkan Bozkurt, “Esenyurtlular adına tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Milli Paratriatlet Uğurcan Özer, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Dünya Paratriathlon Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonada çok iyi bir başlangıç yaparak yüzme etabını 6. sırada, bisiklet etabını 10. sırada tamamlayan Özer, koşu etabında da sırasını koruyarak, dünyanın en iyi paratriatlerinin yer aldığı zorlu yarışı 10. sırada tamamladı. Özer, elde ettiği başarıyla ülkemize paratriathlon kategorisinde bugüne kadarki en iyi dereceyi getirdi. Alanya’da Yüzme, Bisiklet ve Koşu olan Sprint Parkuru’nu 5. olarak bitiren milli sporcumuz, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Dünya Paratriathlon Şampiyonası’a katılmayı hak kazanmıştı.

Başkan Bozkurt: “Esenyurtlular adına teşekkür ediyorum”

Başarısıyla Esenyurtluları gururlandıran Uğurcan Özer ile bir araya gelen Başkan Bozkurt, Özer’i tebrik ederek başarısının devamını diledi. Başkan Bozkurt, 1 Ekim’de Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları’nda da Esenyurtlu Milli Paratriatlet Özer’i yalnız bırakmayarak Alanya’da yanında olmuştu.

“Böyle gençlerle dolu bir kentte belediye başkanı olmak benim için çok değerli” diyen Başkan Bozkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

“Evet belki küçük, ufak tefek katkılarımız oluyor; onların yönlendirilmesinde ya da spor yaparken alanların tahsis edilmesinde katkılarımız oluyor ama asıl başarı onların! Bireysel çabalarıyla çoğunlukla başarma duygusu, disiplin, çalışma azmi onları buraya taşıyor. Alanya’daki yarışmada da seyretmiştik. Orada rakiplerini, şimdi de Abu Dabi’de rakiplerini geçerek Dünya 10’uncusu oldu. Çok değerli bir şey ve ilk defa böyle bir sonuç alıyor. Bir kere çok pırıl pırıl, ahlâklı, düzgün bir kardeşimiz ve onun ötesinde azimli, çalışkan. Yaşama, engellere rağmen meydan okuyan bir pozisyonda işi götürüyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sene ilk 3’e girer. Esenyurtlular adına teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum.”

“Mücadele etmeye devam edeceğim”

Kürsü için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Özer, “8 yaşımdan beri profesyonel spor yapıyorum. 16 yaşımdan beri de milli takımı temsil ediyorum. Bu yıl dünya 10’unculuğu nasip oldu. İspanya ve Fransa’da aldığımız sonuçlarla ve aynı zamanda Alanya’da da aldığımız sonuçlarla Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandık. Bu hem benim kariyerim için hem de ülkemizin cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Ülkemizi ilk defa Dünya Şampiyonası’nda triathlon branşında bir sporcu temsil ediyor. Ben de elimden geleni yaptım. ‘Al Bayrağı’ en iyi şekilde temsil etmek için dünyanın ilk 10’u içerisinde ülkemi temsil ettim. Bu süreçte hazırlıklarımı Esenyurt’ta, belediyemizin tesislerinde yaptım. Yüzme havuzu, fitness olanakları ve hazırlık süreci oldukça verimli geçti. Aynı zamanda milli takım kamplarıyla da performansımı daha da yukarıya çektim. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi’de düzenlenen yarışta dünyada 10’uncu olduk. Başkanımız beni tebrik etti. Bu süreçte Alanya’da yarışmaya gelerek aslında beni çok mutlu etmişti. Bu yarış için beni tekrar kutlaması, geleceğe yönelik umudunun olması; beni daha da fazla çalışmaya itiyor. Hayâllerimizi umutlar besler. O yüzden umut etmeye ve kürsü için mücadele etmeye devam edeceğim.”