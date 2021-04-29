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Başkan Bozkurt Koronavirüs’le Mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu

‘Koronavirüs ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ anketinde Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9’luk oranla ikinci sırada yer aldı.

Genel 29.04.2021, 14:16
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Başkan Bozkurt Koronavirüs’le Mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu

‘Koronavirüs ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ anketinde Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9’luk oranla ikinci sırada yer aldı.

Pandemi sürecinde ekipleriyle birlikte gösterdiği gayret, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u en başarılı ikinci belediye başkanı yaptı. SONAR Araştırma Şirketi, 20 Büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İlçe belediyelerinin Koronavirüs ile mücadelesinin sorulduğu soruda Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9’luk oranla en başarılı belediye başkanları listesinde ikinci sırada yer aldı. Korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye Başkanı olan Başkan Bozkurt, pandemi başladığı günden bu yana vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için tüm personelleriyle sahada mücadele verdi. Esenyurt Belediyesi bu süreçte dezenfeksiyon, temizlik, Evde Sağlık gibi hizmetlerin yanı sıra yaptığı gıda, soğan ve patates gibi sosyal yardımlarla da diğer belediyeler için örnek teşkil etti.
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