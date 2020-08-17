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Başkan Böcek’in Covid 19 testi pozitif çıktı, hastanede izole altına alındı
BAŞKAN BÖCEK'İN COVİD 19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, HASTANEDE İZOLE ALTINA ALINDI
Genel 17.08.2020, 02:07
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yapılan Covid 19 testi pozitif çıktı. Böçek, hastanede tedavi altına alındı.
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı
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