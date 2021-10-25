Başkan Bilgin: “Kendiliğinden oluşan büyük bir afet”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, su borusunun patlaması sonucu oluşan sel nedeniyle iş yerleri hasar gören esnafın zararının karşılanacağını söyledi.

Sivas’ta gece yarısı Kepenek caddesinde içme suyu ana borularından birinin patlaması sonucu meydana gelen sel birçok dükkanda maddi hasara neden oldu. Onarım ve hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaşananın büyük bir afet olduğunu belirtip esnafın zararının karşılanacağını söyledi.

Bilgin yaptığı açıklamada, “Dün gece 23.56’da Kepenek Caddesi Mavi köşe dediğimiz noktada ana boru hattında bir arıza meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle buradaki bazı esnaflarımızın dükkanlarını su bastı. Olayın meydana geldiği saat 23.56. Belediye Başkan Yardımcımız Levent bey ve SİBESKİ ekibinin olay yerine intikali 00.15. Yaklaşık 20 dakika sonra buraya intikal edilerek hasarı en aza indirmek için gece boyu burada gerekli çalışmaları yaptılar. Şu an itibariyle mahallelere su verdik. Kendiliğinden oluşan büyük bir afet. Bizim Belediye ekiplerimizin çalışmasından kaynaklanan bir arıza değildi. Boruda kendiliğinden bir patlama meydana geldi. Büyük bir çukur oluştu, ortaya çıkan sel nedeniyle esnafımızın zararları var. Direk bizden kaynaklanmamış olsa da Sivas Belediyesi olarak zarar gören esnafımızın zararı karşılayacağız. Kilerimiz gerek arızanın giderilmesi, gerek oluşan hasarın onarılması ve temizlik çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.