Başkan Aydıner, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili çaldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Prof. Muharrem Ergin İlkokulu’nda düzenlenen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde öğrencileri yalnız bırakmayarak onların ilk ders heyecanına ortak oldu.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa’da da törenlerle başladı. Prof. Muharrem Ergin İlkokulu’nda düzenlenen yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Öğrenciler, sergiledikleri halk oyunları gösterileri ile büyük beğeni topladı.

‘Binlerce öğrencimize burs vereceğiz’

Törende konuşan Başkan Atila Aydıner, “2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, eğitime yapılan yatırırım doğrudan bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle hükümetimiz ve eğitim kurumlarımız ile koordineli biçimde imkânlarımız çerçevesinde öğrencilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Bu yıl yine binlerce öğrencimize burs vereceğiz. Okullarımıza da lojistik desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından ilçe protokolü ile sınıfları ziyaret eden Başkan Aydıner, öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarılar diledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.