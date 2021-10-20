Başkan Aydıner, muhtarlar ile bir araya geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki 11 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar ile olan programlara büyük önem verdiklerini kaydeden Aydıner, “Halka yapılacak hizmetkarlıkta ideoloji olmaz ve parti ayrımı olmaz” dedi.

Başkan Atila Aydıner, ilçede hizmet veren muhtarlar ile Hasbahçe Davet Evi’nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren kahvaltıda, ilçede yapılan ve yapılacak olan projeler anlatıldı. Programda Başkan Aydıner, 11 mahalle muhtarıyla beraber güzel işler başardıklarını ifade etti.

“Bayrampaşa’da her yere nokta atışı yapıyoruz”

Muhtarla ile bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa sizlerle beraber güzel olduğunu bilin. Her birinizi yürekten ve gönülden seviyoruz. Sizlerin sıkıntıları ve problemleri bizim problemimiz, göreve geldiğim günden beri, hatta belediye Başkan yardımcılığımdan beri sizinle başlayan dostluğumuz ve arkadaşlığımız ve bu yol arkadaşlığımızın da bugünlere kadar gelmesi birbirimize olan sevgimizi, muhabbetimizi arttırdı. Biz 11 mahalle muhtarımızla beraber bir bütünüz. Bizi hiç kimse birbirimizden ayıramaz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun önemli olan halkımızın mutluluğudur. Halkımıza yapacağımız hizmetkarlık ön plandadır. Halka yapılacak hizmetkarlıkta ideoloji olmaz. Parti ayrımı da olmaz. Bu partizanlığı doğurur ve biz buna izin vermeyiz. Bayrampaşa’da her yere nokta atışı yapıyoruz” dedi.