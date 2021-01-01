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Başkan Aşgın’ın “Yenişehir” projesinde dev adım

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın en büyük projeleri arasında yer alan “Yenişehir” projesinde önemli bir adım atıldı.

Genel 01.01.2021, 18:06
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Başkan Aşgın’ın “Yenişehir” projesinde dev adım

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın en büyük projeleri arasında yer alan “Yenişehir” projesinde önemli bir adım atıldı.

1954 yılında hizmete açılan ve 2017 yılında ise üretim faaliyetlerini durdurulan 1 milyon 384 bin metrekare araziye sahip olan Çimento Fabrikası’nın satın alınması için Brezilyalı firma ve Çorum Belediyesi arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. Çimento Fabrikası’nın satın alınmasıyla birlikte şehrin doğuya doğru gelişiminin önündeki en önemli engellerden birisi de kalkmış olacak. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Belediyesi, hayata geçireceği projeyle bölgede yeni bir şehir inşa etmeyi planlıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlediği basın toplantısıyla sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. 1954 yılında devlet-millet işbirliği ile temelleri atılan Çorum çimento fabrikasının 1957 yılında hizmete açılarak faaliyete geçtiğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Fabrikanın geçen süreçte şehrin ekonomik, sosyal, kültürel hayatına büyük katkıları oldu. 1992 yılına kadar fabrika devlet-millet işbirliğiyle devam ediyor. 1992 yılında fabrika özelleştiriliyor. 2017 yılına geldiğinde ise fabrikayı en son satın alan firma fabrikanın ekonomik değerinin tamamladığını, dünya standartlarında çimento üretim yapılamayacağını ifade ederek faaliyetlerine son veriyor. Fabrikada sadece çimento ham maddesi üretimi yapıyor” dedi.

Göreve geldiklerinde fabrikanın Çorum Belediyesi’ne satışı ve devri ile ilgili birkaç kez teklif geldiğini dile getiren Aşgın, o dönem belediyenin mali yapısı nedeniyle bunu hayal dahi edemediklerini ifade etti.

Çimento fabrikasının 1 milyon 384 bin metrekare alana sahip olduğunu anlatan Başkan Aşgın, “Muazzam bir araziye sahip. Şehrin gelişiminin önünü tıkayan, şehrin biraz daha yatay, sağlı sollu, batı istikametine büyümeye zorlayan doğu istikametini ise neredeyse kapatan bir alan. Mali konularda rahatladığımızı gördüğümüz zaman büyük hayaller kurmaya başladığımızda burayı alabiliriz dedik. Belediye olarak burayı satın alıp halkımızın hizmetine sunabiliriz dedik. Bizim en büyük ve iddialı projelerimizden bir tanesi yeni bir şehir hayaliydi. Bu yeni şehirde de çalışmalarımız nihayetlenme aşamasına geldi. Bizim ilk planladığımız yer bakımından söylüyorum Askeri kışlanın olduğu yerde TOKİ’ye ait Erzurum Dede’yi kapsayan belediyenin de çok büyük mülkiyetlerinin olduğu bir alanda yeni bir şehir kuracağız. Yatay mimari, yeşil alan ve sosyal donatıları olacak demiştik. Orayla ilgili nihai aşamaya geldik. Bakanlıkla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Birinci Yenişehir projemiz aslında tamam gibi. Ama biz gönlümüzü koyduk. Ruhumuzu bu şehre adadık. İyi niyetle, samimiyetle çalışmalarımızı sürdürdük. Biz bir tane yeni şehir hayal etmiştik. Buranın Çorum Belediyesi’ne, Çorum’a, Çorum halkına kazandırılması hemşehrilerimizin menfaatine kazandırılması noktasında çok önemli bir aşamayı geçtik. Son 3 aydır çimento fabrikamızın sahibi olan Brezilyalı firmayla ile görüşmelerimiz devam ediyor. CEO’su birkaç kez Çorum’a geldi. Ankara’da görüşmelerimiz oldu. Dar kapsamlı ama hedefe yönelik çalışmalar yaptık. Burada TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a da teşekkür ediyoruz. Görüşmelerimiz geçtiğimiz haftalarda neticelendi. Hemen hemen tüm noktalarda anlaşmaya vardık. Bütün çalışmalar tamamlandı. Finans kısmı tamamlandı. Noel tatilindeler şuanda. Önümüzdeki hafta Ankara’da görüşmelerimiz devam edecek. Hallolmayan hiçbir taraf kalmadı. Şunu söyleyebilirim 1 milyon 384 bin metrekare alan hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çimento fabrikasının bulunduğu alanın çok önemli bir alan olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Şehrin yüz yıllarına karşılık gelecek bir proje hazırlayacağız. Bu anlamda ulusal ve uluslararası destekler alacağız. Bazı firmalarla görüşmeler yaptık. Uluslararası alanda bu tür yeni şehirler kuran firmalarla görüşmelerimiz oldu. Önceliğimiz Ocak ayının ortalarında devir işlemlerini tamamlayarak hemşehrilerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda orada ticaret alanları, sosyal ve nitelikli konutlar, turistik tesislere kadar ortak aklı ön plana çıkararak şehrin önünü açacak projeyi hep beraber hayata geçireceğiz. Bu şehrin geleceğinde yıllarca konuşulacak hayırla yad edilecek bir hizmete imza atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Bu cesareti, inisiyatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıklarının altını çizen Başkan Aşgın, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız bizim için en güzel örnektir. Ona bakıyoruz. O hakkı razı edip, halkın duasını alıyor. Sağa sola bakmaya zamanımız yok. Önümüze bakarak liderimizin arkasında gösterdiği hedeflere dimdik yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ülkemizi nasıl 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonlarına götürüyorsa bizde bu şehri onun gösterdiği hedefler doğrultusunda Çorum’un 2023’ü, Çorum’un 2053’ü, Çorum’un 2071 hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Bize inanmış iyi niyetli, samimiyetli insanlara gönlümüzü açarak hep beraber yol yürüyeceğiz. Şehrimizi daha emin adımlarla bu hedeflere ulaştıracağız. Niyetimiz Çorum orada dokusuyla temsil edilsin. Hemşehrilerimizi bizi iyi tanıyorlar. Bizim rantla, şunla bunla işle işimiz olmaz. Sadece millet menfaati olur. En doğru projeyi ortak akılla hayata geçireceğiz.”
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