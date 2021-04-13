Başkan Altınok’tan Ramazan mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yayımladığı Ramazan mesajında, “On bir ayın sultanı Ramazan berekettir; rahmet, merhamet ve yardımlaşma ayıdır. Bütün İslam âleminin ve milletimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun” dedi.

Altınok, Ramazan-ı Şerifin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temennisinde bulunduğu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Ramazan-ı Şerife daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan berekettir, rahmet, merhamet ve yardımlaşma ayıdır. Yüce Rabbim, Ramazan ayını virüslerden ve bütün kötülüklerden kurtuluşumuza vesile kılsın. İslam coğrafyası maalesef kan revan içerisinde. Mübarek Ramazan ayı mazlum ve kardeş milletlerimizin de kurtuluşuna vesile olsun. Onlar inşallah en kısa zamanda bizim gibi huzur içerisinde Ramazan-ı şerifi yaşayacak günlere erişirler. Bu coğrafyalara baktığımız zaman devletimize, birliğimize ve dirliğimize daha çok sahip çıkmamız gereken zamanda olduğumuzu görüyoruz. Rahmet ve bereket ayının, milletimizin dirliğine, birliğine, beraberliğine ve bütün insanlığın kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Keçiörenliler’in, Ankaralıların ve tüm ülkemizin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum”.