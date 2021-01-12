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Başkan Altınok’tan beyaz bastonlular için mobil göz müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, toplumsal farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak arasının Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Keçiören’de, ‘Mobil Göz Uygulamasına’ geçildiğini müjdeledi.

Genel 12.01.2021, 13:51
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Başkan Altınok’tan beyaz bastonlular için mobil göz müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, toplumsal farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak arasının Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Keçiören’de, ‘Mobil Göz Uygulamasına’ geçildiğini müjdeledi.

“Bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz”

Başkan Altınok, Keçiören’de ulusal engelli veri tabanına kayıtlı toplam 2 bin 329 görme engelli vatandaşın bulunduğu bilgisini paylaşarak, “Görme engelli vatandaşımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda “Mobil Göz Uygulaması” adını verdiğimiz doküman tarama ve çalışma istasyonunu hizmete açtık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırdık” dedi.

“Mobil destek hizmeti sunuyoruz”

Mobil Göz Projesi’nin, engelli vatandaşlarımızın kişisel ve akademik eğitimlerinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için önemli bir hizmet olduğuna da vurgu yapan Altınok, şunları kaydetti:

“Mobil Göz Projesi görme engelli vatandaşlarımızın okumak istedikleri kitapları veya dokümanları kolaylıkla taramasına ve ses dosyasına çevirebilmesine imkân tanıyor. Ayrıca görme engellilerimiz; sesli ekran okuma programımız sayesinde bilgisayar ortamında metinleri takip edebiliyorlar. Kitap okuma kamerası ile total görme engellilerimiz dokümanları sesli okuyabiliyor, az görenler ise büyüterek ekrandan izleyebiliyorlar. Ayrıca pandemi sürecinde görme engelli vatandaşlarımızın doküman tarama ihtiyaç ve işlemini kolaylaştırmak amacıyla. Talep edildiğinde kitap veya dokumanlar vatandaşımızın evinden teslim alınarak tarama işleminden geçiriliyor, daha sonra da mail adresine ses veya metin formatında gönderiliyor.”

“Üyelik sözleşmesi gerekmektedir”

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan sistemin teknik altyapısı hakkında da bilgi veren Altınok, “Görme engelliler çalışma istasyonumuzda bulunan bilgisayarlar, jaws ekran okuma programı, openbook kitap tarama programı, pearl kitap okuma kamerası, eye-pal kitap okuma kamerası, braille ekran ve braille yazıcıdan oluşmaktadır. Randevu ile hizmet vermekte olan çalışma istasyonumuzdan faydalanmak için engelli sağlık kurulu raporu (görme engelli olmak şartı ile) ve üyelik sözleşmesi gerekmektedir. Hizmetimizden faydalanmak isteyen görme engelli vatandaşlarımız ‘0312 360 30 30’ numaralı Engelli Danışma Merkezini arayarak bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.
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