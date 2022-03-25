Başkan Alinur Aktaş, katı atık bedeline son noktayı koydu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP’li ilçe belediye başkanlarının katı atık bedellerinin su faturasıyla alınmasına ilişkin konuyu mahkemeye taşımasını eleştirerek, "İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın ve bir çok şehirde bu bedel alınmıyor. İstanbul’da Ak Partili ve CHP’li ilçe belediyeleri bu parayı almıyor. Bursa’daki arkadaşlar neden ısrar ediyor. Vatandaşın aleyhine olan bir konuya izin vermeyiz. Neden çıkıp mertçe bu parayı almayacaklarını açıklamıyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı, BUSKİ’nin faaliyetlerinin anlatıldığı basın toplantısında Büyükşehir Meclisi’nde tartışmaya sebep olan katı atık bedellerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Bursa’da 4 yıldır, enerji, işçilik ve diğer maliyetlerde büyük artışlara rağmen su fiyatlarında indirim yaptıklarını, 5 büyük şehir arasında en ucuz suyun Bursa’da olduğunu hatırlatan Alinur Aktaş, "Su faturası ile ilgili vatandaşın bir gündemi söz konusu değil. Bu konudaki memnuniyeti de çok net görüyoruz. Biz bunlarla uğraşırken, birileri katı atık bedelleriyle uğraşıyor. Bu para İstanbul Ankara, Mersin, Aydın’da alınmıyor. Türkiye’nin 30 büyükşehrinden 6 tanesinde var. Ekim 2020’den itibaren artık Bursa’da da alınmıyor. Birilerinin meclis gererek çok kötü sözlerle meclis üyesi arkadaşlarımızı itham ederek algı oluşturmasını vatandaşın takdirine bırakıyorum. Fatura başına vatandaşlarımıza 30-40 lira ek maliyet getirmeye izin vermeyiz. Su faturasını hesaplarken, iki kriter var. Bir tanesi su bedeli, ikincisi de arıtma bedeli. Bu totale bakıldığında 5 büyük şehirde en ucuz Bursa hizmet veriyor. Bu paralar diğer büyükşehirlerde yok. CHP’li belediye başkanı arkadaşlar neden çıkıp mert şekilde söylemiyorlar. Biz de almayacağız diye. İstanbul’da Ak Partili ve CHP’li ilçe belediyeleri almıyor. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Niye alma ısrarı içindesiniz. Tartışmanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Fedakarlık varsa bunu yapacak sizsiniz. Böyle bir bedel hiçbir yerde. Aynı kanun diğer şehirlerde de var. Türkiye Cumhuriyetinin vilayeti, aynı su idaresinin mevzuatına onlar da tabi. İnşallah bir daha hiç açılmamak üzere bu konunun kapanmasını temenni ediyorum. Nefret ve öfkeyle ortalığı germek asla kabul etmediğimiz bir gerçek. Kötü söz sahibinindir.

Fiyat arttırarak bunları yapma derdinde değiliz" dedi.