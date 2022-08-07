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Başkan Ali Kılıç’ın acı günü
Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz hayatını kaybetti.
Genel 07.08.2022, 18:09
Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz hayatını kaybetti.
Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Akdeniz’in cenazesi 8 Ağustos Pazartesi günü Tarihi Pazar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.