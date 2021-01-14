banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yarın kar yağışı bekleniyor
Yarın kar yağışı bekleniyor
Akşener: Aşı olacağız elbette
Akşener: Aşı olacağız elbette
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Dolar güçlendi, altın geriledi!

Başkan Aktaş’ın “kunta kinte” isyanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kozahan’da 40 yıldır yapılmayan bir konuda çalışma başlattıklarını hatırlatarak, muhalefetin kendisine yönelik eleştiriler esnasında hakarete varan sözlerine tepki gösterdi.

Genel 14.01.2021, 16:24
1
Başkan Aktaş’ın “kunta kinte” isyanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kozahan’da 40 yıldır yapılmayan bir konuda çalışma başlattıklarını hatırlatarak, muhalefetin kendisine yönelik eleştiriler esnasında hakarete varan sözlerine tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını yaptı. 2021 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi sebebiyle Büyükşehir Belediye Bandosu canlı olarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Meclis toplantısında konuşan ve Kozahan’daki restorasyon konusunda hassasiyetle duran herkese teşekkür eden Aktaş, “Ben hiç bir siyasi parti yöneticisine hakaret etmedim. Bunu da zul kabul ederim. Vatana, bayrağa, devlete söz söylemeyen her siyasi partinin, bizim kutsallarımıza ve değerlerimize saldırmayan her siyasi partinin sözü kıymetlidir. İyi Parti Sözcümüzün ifade ettiği kendi ilçe ve il başkanlarının bana basın huzurunda olumsuz ciddi anlamda sarfettikleri sözlere rağmen sözlerimin yine arkasındayım” dedi.

Bursa’nın seçilmiş belediye başkanına ‘kunta kinte’ muamelesi yapmanın iyi bir şey olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Sen çek elini bu şehrin üzerinden, çek git bu işlerle ilgilenme" sözlerinin hakaret vari sözler olduğunu söylemek istiyorum. Kötü söz sahibinindir. Ben de söylediysem benimdir. Kozahan’da süreç 2011de başlamış. Yer Vakıflar’a ait. Özel mülkiyet çok fazla. Açık alanlar kapatılmış. El atılmamış. Allah razı olsun bu ülkenin duyarlı bakanı teşvik etti. Çalışma başlattık. Çalışmayla ilgili farklı görüşler oldu. Akademik odalardan kurumlardan farklı görüşlere açığız. 18 yıldır restorasyonlar yapmış, tarihi ayağa kaldırmış; iktidarın ve belediyenin yapılmış birkaç hatalı işlemle alakalı sanki hiçbir şey yapmamışçasına; sosyal medyadan ve farklı mecralardan küfür ve hakarete maruz bırakılmasını kamu oyunun takdirine bırakıyorum. İş yapan hata yapar. Bursa Büyükşehir Belediyesi 40 senedir el atılamayan konuyu dile getirdi. İyi Partinin Grup Başkan Vekili ve İsmail Tatlıoğlu Unesco Şehirler Ağı istişare toplantımıza katıldı. Orada da söz aldığında iki teşekkürü dile getirdi. Hanlar Bölgesi Projesi’nin kendi hayali ve belediye başkan adayı olduğunda projelerinden birisi olduğunu dile getirip teşekkür etti. Dolayısıyla farklı konularla alakalı istişare edeceğimiz işler var. Yönetimde seçilmiş belediye başkanı olarak konularla alakalı sevk idare konusunda sorumluluk bana aittir.” Diye konuştu.

Ak Partili Meclis üyeleri ile Kozahan’da projenin Anıtlar Kurulu ve Proje müellifinin onayından geçtiğini hatırlatarak, “Kozahan’ın zemini kayrak taşı idi at arabaları geziyordu. Zeminin daha sonra beton ve asfalt olduğunu biliyoruz. Motorlu taşıtların han içine girdiğini biliyoruz. Küp taşlarının 1980li yıllarda uygulandığını biliyoruz. Bunun üzerinden kalkıp “bu süreçte tarihi gömüyorsunuz, tarihi değersiz kılıyor. yanlış uygulamalar yapıyorsunuz” eleştirinizi kabul etmiyoruz. Yapılan uygulamalar uzmanlık gerektirir. Anıtlar Kurulu ve proje müellifinin uygun gördüğü doğrultuda uygulamalar yapılacaktır” dediler.

Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, Başkan Alinur Aktaş’ın Kozahan konusundaki duyarlılık ve refleksinin önemli olduğunu ifade ederek, “Estetik kaygıların hep beraber dikkate alındığı, bunların sadece doğal ihtiyaçların dışında kaygıların önemli olduğu, geçmişe daha çok sahip çıkmamız gerektiği ortada. Doğrusuyla sahip çıkmamızın ne kadar önemli olduğu çıktı. Yıllar önce çalışmalar başlamıştı. 531 yıllık tarihi olan Kozahan’ın o günkü yapım teknolojisi, ustalığı ve yapım malzemeleri ne ise benzerleriyle yola çıkmak asıl ve esastır. Avrupa bizden bu konuda bizden önde. Bu konuda hassas davranıyorlar. Bizim yeteri kadar önem vermediğimiz aşikardır. Küp taşların da orada çok fazla yerinin olmaması gerekir. Küfeki taşı dediğimiz Topkapı Sarayı’nda kullanılan eşit ebatlı olmayan Avrupa’daki meydanlarda kullanılan taşları kullanmada ciddi yarar var. Koruma kurulunun hassasiyeti yeterli değil. Peyzaj mimarlarının biraz daha çalışma yapıp konunun gerçek uzmanlarıyla tekrar değerlendirilmesinde yarar vardır” diye konuştu.

İyi Parti Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş da Kozahan’da yanlıştan dönülmesinin Bursa kamuoyu adına memnuniyet verici olduğunu, muhalefetin de Bursa’nın geleceği için çalıştığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs vakaları konusunda ise Bursa’da önemli düşüşler olduğunu vurgulayarak, "Sayın bakanımızın da övgülerine mazhar olduk, gayet iyi gidiyoruz. Asla taviz vermeden bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Aşı uygulamasına dün akşam başlandı. Hem aşının yaygınlaşması, aldığımız tedbirler ve tıbbi gelişmelerle beraber inşallah süreç daha iyi olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanında olduk. İlçe Belediyelerimizin ayrı çalışmaları oldu. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin aldığı kararlar oldu, emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12