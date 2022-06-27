Başkan Akgün’e “Barınma Politikaları Özel Ödülü” verildi

Roma Active Albania ve ERGO Network ortaklığında yürütülen ve Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Türkiye yürütücüsü olduğu ‘’Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Kadının Değişim Gücü’’ projesi çerçevesinde Başkan Akgün’e ödül verildi.

Belediyeler ve Roman toplulukları arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Ödül Töreni’nde belediye başkanları ödüllerini aldı. Sıfır Ayrımcılık Derneği, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün Büyükçekmece’de ikamet eden Roman vatandaşların sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılık, Roman mahallerine yönelik olarak “Barınma Politikalarına” yönelik projeleri nedeniyle Barınma Politikaları Özel Ödülü’ne layık gördü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Akgün şunları söyledi; “Belediyecilikte 46 yılımı doldurdum. Bugüne kadar hiçbir işimi ödül almak için yapmadım. Roman vatandaşlarımızla hep iç içe oldum. Adapazarı’nda Mustafa Kandıralı’nın evinin yanındaki çadırlarda körük çektim. Belediyeci olduk, 17 yaşında. Küçükçekmece’de de çok Roman vatandaşımız vardı. Orada 10 yılım geçti. Sonra Büyükçekmece. İlk yaptığımız iş Yakuplu’da onların hepsi bize bağlıydı Avcılar’a kadar. Yakuplu’da 90’lı yılların başında Yakuplu’da yaşayan vatandaşların hepsiyle birebir görüştüm. Sonra bu kepazeliğe son vereceğiz dedim. 70 tane 65 ile 72 metre kare 70-80 küsur aileye villa yaptık. Hayatlarını iyileştirdik. Karaağaç Köyünde 90 yıldan beri devam eden Roman vatandaşlarımın tapularını teslim ettik. Mimarsinan’da bizim mahallemiz Roman mahallesidir. 12 bin kişi yaşıyor Büyükçekmece’de. Kentsel dönüşümü ile ilgili planları yaptık. Büyükşehir’de bizim planlarımız. Şimdi Mimarsinan’da 504 ailenin kentsel dönüşümünü yapıyoruz ve 5 kuruş para alınmadı, alınmayacak. Yılbaşına doğru Sayın Genel Başkanımız temelini atacak.’’

Batı Balkanlar ve Türkiye’de aynı anda uygulamaya konan "En Roman Dostu Belediye Başkanı’’ Yarışması’nda Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Türkiye’de belediye başkanları ödüle layık görüldü. Roman Haftası çerçevesinde gerçekleşen kampanyada Roman toplulukları hakkında farkındalık yaratma, yaklaşımları değiştirme ve engellerin aşılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.