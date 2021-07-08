Başkan Akgün: "Vatandaşımızın elde ettiği haklar aynen korunacak"

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı Meclisi’nin ikinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

Meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen imar komisyonu raporuna göre; Celaliye Mahallesi, Kamiloba Mahallesi ve Kumburgaz Mahallesi’nde imar durumuna bakılmaksızın mevcut ruhsat metrajı kadar inşaat yapma hakkına sahip olunacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararın Büyükçekmece için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çok önemli meclis kararı alınmıştır” dedi.

Celaliye Mahallesi’ne modern pazar yeri

Mecliste ayrıca Celaliye Mahallesi 581 ada 7 parsel üzerinde bulunan kentsel altyapı alanına “Çok Amaçlı Fuar ve Sergi Alanı Projesinin Yapılması” önerisi ise Hukuk, İmar ve Temel Haklar Komisyonu raporu doğrultusunda yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen madde, Celaliye’de adı geçen parsel ve ada üzerine modern bir semt pazarı yapılmasını öngörüyor.

İmarda mevcut ruhsat kadar hak sahibi olunacak

Meclis Toplantısında kabul edilen imar komisyonu maddelerine göre mevcut ruhsat kadar hak alınacak parseller şöyle:

16.07.1997 onay tarihli Celaliye Mahallesi 1.-3. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

10.11.2000 onay tarihli Celaliye Mahallesi 2.-4. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

08.081995 onay tarihli Celaliye Mahallesi 5.-6. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

29.08.1995 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 1.-2.-3.-4. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

22.12.1999 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 5. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

07.06.2001 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 6. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

08.08.2001 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 7. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

17.05.2000 onay tarihli 1\1000 ölçekli Kumburgaz Merkez Mahallesi ilave alanının uygulama imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

16.10.1991 onay tarihli 1\1000 ölçekli Kumburgaz E-5 Kuzey alanı uygulama imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

19.07.2004 onay tarihli 1\1000 ölçekli Tepecik revizyon uygulama imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı.

“Vatandaşımızın elde ettiği haklar korunacak”

İlgili mahallelere yönelik plan tadilatları oybirliği ile kabul edilirken konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararın Büyükçekmece halkı için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çok önemli meclis kararı alınmıştır. Özellikle kentsel dönüşümde vatandaşımızın elde ettiği hakların aynen korunması sağlayan bir komisyon kararı alınmış ve oylamıştır. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.