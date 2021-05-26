Başkan Akgün, Marmara Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Marmara Belediyeler Birliği 2021 yılı I. Olağan Meclis Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir kez daha kurucuları arasında bulunduğu Marmara Belediyeler Birliği’nde Encümen üyesi seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği 2021 yılı I. Olağan Meclis Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Sosyal mesafe kurullarına uygun düzenlenen toplantıya katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir kez daha kurucuları arasında bulunduğu Marmara Belediyeler Birliği’nde Encümen üyesi seçildi.

"Alınan kararların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum’’

Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucu üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yönetime bir kez daha seçilmesinin ardından şunları söyledi: "Marmara Belediyeler Birliği’nin 2021 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirdik. Beni bir kez daha birlik yönetimine seçerek oy veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Marmara Belediyeler Birliğinin Başkanı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere, birlik yönetimine seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ı tebrik ediyorum. Alınan kararların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.’’

Büyükakın yeniden başkan seçildi

Meclis toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tekrardan MBB Başkanı seçilirken başkanlığında görev alacak encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Seçim sonuçlarına göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar MBB encümen üyeliğine seçildi.