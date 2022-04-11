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Başkan Akgün imar planının bekletilmesine isyan etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçenin bazı bölgelerine ilişkin imar planlarının bugüne kadar çıkmamasına ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’nda bekletilmesine isyan etti.

Genel 11.04.2022, 09:46
Başkan Akgün imar planının bekletilmesine isyan etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçenin bazı bölgelerine ilişkin imar planlarının bugüne kadar çıkmamasına ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’nda bekletilmesine isyan etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçenin bazı bölgelerine ilişkin imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’nda bekletilmesine isyan etti. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne bir kez daha çağrıda bulunan Başkan Akgün; “Biz diyoruz ki; Büyükçekmece genç bir ilçe. 6-7 tane beldeden oluşmuş ilçe bu beldelerin planlarını birleştirmeye çalışıyoruz yıllardan beri. Büyükşehir Meclisi yardımcı olsun” dedi.

Büyükçekmece’ye 2009 yılından sonra bağlanan Kumburgaz, Tepecik, Türkoba, Güzelce, Celalliye ve Kamiloba gibi bölgelerde uzun yıllardır süren imar planı belirsizliği hem ilçe belediyesinin hem de ilçe halkının elini kolunu bağlıyor. Beklenen İstanbul depremi her dakika biraz daha kendini hissettirirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların evlerini kentsel dönüşüm çerçevesinde depreme dayanıklı yapılara dönüştürememesi ise en büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Her fırsatta Büyükşehir Belediye Meclisi’ni göreve çağıran ve planların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede imar bekleyen bölgelerin son durumu hakkında bir açıklama yaptı.

“Tepecik halkı 20 yıldır imar bekliyor”

Akgün, 2019 onaylı Büyükçekmece havza koruma hükümleri doğrultusunda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tepecik alt bölgesini kapsayan 1\5000 ölçekli plan çalışmasının, Büyükşehir Meclisi’ne geldiğini ve 10 aydır Büyükşehir imar komisyonunda bekletildiğini belirterek; “Bu ay Büyükşehir Meclisi’nde çıkartabileceğimizi umut ediyoruz. Hafta içinde AK Parti ve CHP grubunda Büyükşehir meclis üyesi olan arkadaşlarımızla burada toplantı yapacağız. Ondan sonra birlikte Büyükşehir Meclisi’ne gideceğiz. Toplu halde gidip 10 ay oldu bekletmeyin artık diyeceğiz. 5 yıldan beri anlatıyoruz. Çözüp Tepecik halkının önüne koymak zorundayız. Tepecik halkı da depreme hazırlık bakımından bekliyor. İmar planı çıktıktan sonra can güvenliği açısından ayakta zor duran binaları var. Hiçbiri sağlam kalamaz depremde. Tepecik halkı bugüne kadar bu konudan son derece muzdarip, 20 yıldan beri bu planı bekliyor. Askı süreci devam ederken biz binliği bitirmiş olacağız. İsterse itiraz olsun 5 binliğe. Biz de binlikte değişiklik yaparız. Zamanı en iyi şekilde kullanacağız. Binlik planı başında bizzat ben olacağım. Kendi ekibimizle gece gündüz bitirerek ivedilikle belediye meclisinin önüne getireceğiz.’’

“İstanbul’a su veren barajın korunması imar planlarına bağlı”

Türkoba Mahallesi’nin de bakir bir bölge olduğunu ve 20 yıldan beri imar planı yapılamadığı için sık sık kaçak yapılaşma girişimleri ile karşılaşıldığını kaydeden Başkan Akgün; “Türkoba bize bağlanmadan önce de imar planları yapılamadığı için Anadolu’daki orta büyüklükte ilçe büyüklüğünde kaçak bir yapılaşma oldu. Büyükçekmece ilçesinin göbeğinde su toplama havzasında. 2009’da bize bağlandı. O günden bugüne imar planını yapmaya çalışıyoruz. Sadece burası için yaklaşık 13 yıldan beri kimler geldi kimler gitti. Kaçak yapılaşma devam ediyor. İstanbul’un en hassas bölgesi olan Büyükçekmece içme suyu baraj havzası bölgesinde önemli bir su toplama havzası içerisinde kalan bölgenin imar planı neden yapılmıyor? Vatandaşa yazık. Burayı kaçak mahalle olarak kim yaptırdı? Bu ülkeyi yönetenler, belediyeler, meclisler, çalışanlar, hepimiz. 15 sene önce oraya plan yapılsaydı bugün Büyükçekmece göl havzasında böyle çirkinlikle karşı karşıya kalmayacaktık. Bu aynı zamanda da Büyükşehir’in, İSKİ’nin sorunudur. İmar planlarının ortalama süreci 6 yıl. Bazıları 20-25 yıl olmuş. Acaba Türkiye’nin neden yerinde saymakta olduğunu, daha hızlı büyümediğine örnek teşkil eder mi, eder. Vatandaş belki fabrika, ev, konut, lojistik alan yapacak. 10 yılda, 15 yılda bir imar planı çıkacak. Sen de şehir hayatını koruyup geliştireceksin. Değerli İstanbul Belediyesi Meclis üyesi arkadaşlar, imar komisyonundaki arkadaşlar Büyükçekmece İstanbul’un hassas yerlerinden biri ve İstanbul’a su veren barajın korunması imar planlarına bağlı. Belediye başkanı olarak burama kadar geldi. Bir imar planı 12 yıl beklemez. Teknik arkadaşlarımızın hiçbirine bir şey söylemiyorum. Ne varsa meclis ve komisyonda var."

“Her beklettiğiniz gün vatandaşa zarar veriyorsunuz”

Kumburgaz sahili ve Tepecik için imar planlarının hayati önem taşıdığı uyarısını bir kez daha yineleyen Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; “Buradaki binaların ayakta durmaya gücü yok. Biz diyoruz ki; Büyükçekmece genç bir ilçe. 6-7 tane beldeden oluşmuş ilçe. Yıllardan beri bu beldelerin planlarını birleştirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Meclisi bize yardımcı olsun. Güzelce, Celaliye, Kamiloba 11 yıl meclis gündeminde olamaz. Ya reddetsin ya da onaylasın. Tepecik çok konuşuluyor. Maalesef çok geri kalmış belde. Belde belediye başkanlığı zamanında da Ak Parti iktidarından çok az hizmet aldı. Birincisi imarını yapmamışlardır. İkincisi bir düğün salonu yapmamışlardır. Üçüncüsü kültür merkezi yok. Dördüncüsü kreş bile yapmamışlardır. Diyorum ki; Ey Ak Parti meclis üyeleri, ey CHP meclis üyeleri burada sorun var. Büyükçekmece ve İstanbul’un genelinde imar planı sorunu var. Bekletmeyin. Her beklettiğiniz gün vatandaşa zarar veriyorsunuz. Nasıl yaparsanız yapın. Yeter ki planları çıkartın.”

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