Başkan Akgün, engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Engelliler Haftası çerçevesinde Büyükçekmece’deki engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Orhan Veli Sosyal Tesisleri’nde Engelliler Haftası çerçevesinde gerçekleşen Kahvaltıda Başkan Akgün toplumsal duyarlılığın bir hafta değil her gün diri kalması gerektiğini ifade etti.

Engeller sevgiyle aşılır

Düzenlenen kahvaltıya Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü ve Büyükçekmece’deki engelli vatandaşlar katıldı. Kahvaltıda konuşma yapan Başkan Akgün engellerin sevgiyle aşılacağını ve tüm güçlüklere göğüs geren engelli vatandaşların belirli günlerde değil her zaman ve her alanda yanlarında olduğu belirterek tek tek masaları ziyaret edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Düzenlenen etkinliğe Belediye Meclis Üyesi Eyüp Karataş ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır’da katıldı.