Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin çevrimiçi gerçekleştirilen 40’ıncı Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Her yıl Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul toplantısının 40’ıncısı bu yıl pandemi koşulları sebebiyle 23-24 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak KUDO platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de çevrimiçi gerçekleştirilen 40’ıncı Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Yerel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi Başkan ve Başkan yardımcılarının seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantı kapsamında ayrıca, Büyük Kriz Durumlarında Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na Saygının Sağlanması konulu bir oturum gerçekleştirildi. Genel Kurul’da online olarak yapılan oylama sonucunda Kongre Başkanlığına Hollandalı siyasetçi Leen Verbeek seçildi ve 3 yıldır bu görevi sürdüren İsveçli siyasetçi Anders Knape’den görevi devraldı.

“Demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor”

2000 yılından itibaren aralıksız olarak Türk Milli Delegasyonu üyesi olarak görev yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yerel demokrasinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi konusunda Avrupa Kongresi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde önemli tecrübeler edinildiğini ifade ederek şunları söyledi; “Bundan sonraki süreçte de demokrasinin gelişmesine katkı sağlayabilecek yeni deneyimler edinmek maksadıyla Kongrenin tüm toplantılarını yakından takip edeceğiz.”

Başkan Akgün; önceki Kongre Başkanı Anders Knape ve yeni seçilen Leen Verbeek’in geçmişte Büyükçekmece’yi ikişer kez ziyaret eden 20 yıllık dostları olduğunu hatırlatarak; “Andres Knape’ye hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Kongre Başkanlığı görevine seçilen Leen Verbeek’i kutlar yeni görevinde başarılar dilerim” ifadesini kullandı.