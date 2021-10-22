Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde ülkemizi temsil edecek

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kesintisiz olarak Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 41’inci Genel Kurula katılmak üzere Fransa’nın Strasburg kentine gidiyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 41’inci oturumu 26-28 Ekim tarihleri arasında Covid-19 pandemisinden bu yana Strazburg’da ilk kez gerçekleştirecek.

“Tüm çalışmalara aktif olarak katılacağız”

Strazburg’da önemli oturum ve toplantılara katılacak olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Covid-19 pandemisinden bu yana kongrenin ilk kez Straburg’da toplanacağını belirterek; “Kongreye katılarak yerel yönetimlerde demokrasinin geliştirilmesi ve insan haklarıyla ilgili Avrupalı yerel yöneticilerle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yerel demokrasiyi geliştirmek istiyorsak herkesin kendi ülkesinde çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye milli delegasyonu olarak bizler tüm çalışmalara aktif olarak katılacağız" açıklamasını yaptı.

Göç: şehirler ve bölgeler için devam eden zorluklar

Kongrede, sağlık krizi bağlamında, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı olarak atanan Carlo Monticelli ve Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen ile "Covid Sonrası İyileşme"nin farklı kolları hakkında bir oturum gerçekleşecek. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin göç konusundaki Özel Temsilcisi Büyükelçi Drahoslav tefnek’in katılımıyla “Bölgeler ve diaspora” ve “Göç: şehirler ve bölgeler için kalıcı zorluklar” başlıklı iki tartışma gündeme alınacak. Kongre, Avrupa Konseyi üye devletlerinin Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na uyumunun izlenmesinin bir parçası olarak Arnavutluk, Kıbrıs, Hollanda, Kuzey Makedonya ve İspanya ile ilgili izleme raporlarını da görüşerek kabul edecek.

Gündemde ayrıca "internette nefret söylemi ve yalan haberlerin olduğu zamanlarda seçilmiş yetkililerin çalışma koşulları", "işbirlikçi konut kiralama platformları: belediyeler için zorluklar ve fırsatlar", "daha iyi topraklar için bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği" tartışmaları da yer alıyor. Avrupa’da entegrasyon ve genç nesillerin sürdürülebilir istihdamı için sürekli eğitim: bölgeler için bir zorluk. Ayrıca Kongre’nin “Yeniden Politika” girişimi kapsamında Gençlik Delegeleri saha projeleri sunacak.