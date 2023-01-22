Başkan Acar: “Bütün gayemiz hemşehrilerimize hizmet edebilmektir”

Mersin Mutkililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEMUT-DER) üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan dernek binasının bahçesinde verilen kahvaltı programında bir araya gelen Mutkililer, ileriki dönemlerde yapacakları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Her daim birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarını dile getiren Mersin Mutkililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Acar, “MEMUT-DER’in esas amacı, birlik beraberliği sağlama, kaynaşma, kültürleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarabilme merkezidir. Mutkili hemşehrilerimizin iyi günde sevincini paylaşabileceği, kötü günde sırtını yaslayabileceği bu kurumlar bizim olmasa olmazlarımızdır. Bütün gayemiz hemşehrilerimize hizmet edebilmektir. Derneğimizi bu amaçla kurduk, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından derneğin çalışmaları ve planladıkları projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Derneklerin kadın temsilcileri ve yerel sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek konserler ve yöresel yemeklerin yer alacağı yarışmalar düzenlenmesi ile ilgili talepleri de dinleyen Başkan Acar, bu taleplerin değerlendirilmesi noktasında dikkate alınacağını söyledi.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Kahvaltı programına Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşin Yılmaz, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Fatih Dölek, Dernek Başkan Yardımcısı Nihat Yücel, Kadın Kolları Başkanı Pınar Ateş, dernek yönetimi ve birçok Mutkililer katıldı.